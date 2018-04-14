مقتل 11 شرطياً بهجوم لـ«طالبان» في أفغانستان

قتل 11 شرطياً في غرب أفغانستان، منهم تسعة في هجوم على نقطة مراقبة، كما ذكر مسؤولون حملوا حركة طالبان مسؤولية هذه الخسائر، وقتل الشرطيان الآخران وأصيب أربعة بجروح في انفجار لغم لدى مرور قافلتهم، بينما كانوا يحاولون تقديم المساعدة إلى زملائهم الذين تعرضوا لهجوم طوال ساعات الليلة قبل الماضية وفق ما أكد الناطق باسم حاكم ولاية هرات جيلاني فرهد.

ودمرت آليتان عسكريتان في الهجوم الذي استولى عناصر «طالبان» في نهايته على أسلحة وذخائر للشرطة، كما قال المتحدث. وأكد حاكم منطقة شيندند، شكرالله شاكر الحصيلة، موضحاً أن نقطة المراقبة تبعد ثمانية كيلومترات عن مركز المنطقة.

وكان ستة على الأقل من عناصر الشرطة قتلوا وأصيب عشرة بجروح، فجر أول من أمس في ولاية غزنة، خلال الهجوم على مقر حاكمية الولاية، وأعلن عناصر «طالبان» مسؤوليتهم عنه. وقتل الحاكم. وخلال العام الماضي، صعدت «طالبان» هجماتها على مراكز المناطق. وفي معظم الحالات، تكون المكاسب الإقليمية التي تحققها الحركة المتشددة قصيرة الأجل.

غير أنها تستمر في خوض اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية المنهكة، مما يتسبب في سقوط الكثير من الضحايا. وذكرت مصادر عسكرية أن «طالبان» تسيطر أو تبسط نفوذها على 14.3 في المئة على الأقل من البلاد، في حين أن 30 في المئة محل نزاع.