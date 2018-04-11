تقرير أممي يكشف عن آلاف المعتقلين بظروف مرعبة في ليبيا

ذكر تقرير للأمم المتحدة، أمس، أن جماعات مسلحة تحتجز آلاف الرجال والنساء والأطفال في ظروف مرعبة في ليبيا، حيث يتعرضون للتعذيب وانتهاكات أخرى.

وكشف التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي نُشر بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «انتشاراً واسع النطاق لحالات الاحتجاز التعسفي وغير القانوني لفترات مطولة والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاز». ومع استمرار العنف في ليبيا، اعتقلت الجماعات المسلحة من كافة الأطراف معارضين مشتبهاً فيهم، وناقدين ونشطاء وأطباء وصحافيين وسياسيين، على ما ذكر التقرير الأممي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إن «هذا التقرير لا يكشف عن الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي يتعرض لها الليبيون المحرومون من حريتهم فحسب، بل يكشف أيضاً عن الرعب المطلق وتعسفية هذه الاعتقالات للضحايا وأسرهم على حد سواء». وأضاف أنه «ينبغي إيقاف هذه الانتهاكات والتجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم على نحو تام».

وبحسب حصيلة يعود تاريخها إلى أكتوبر 2017، يقبع نحو 6500 شخص في سجون حكومية تشرف عليها الشرطة القضائية في ليبيا.