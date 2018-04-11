آخر الأخبار

ابنة سكريبال تغادر المستشفى

التاريخ:
طباعة Email

خرجت يوليا ابنة العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال من المستشفى بعد أكثر من شهر على نقلها وأبيها إلى العناية الفائقة لتسميمهما بواسطة مادة تصيب الأعصاب في مطلع مارس في سالزبري بالمملكة المتحدة.

وقالت مساعدة المدير العام لمستشفى سالزبري (جنوب غرب) كريستين بلانشار في إعلان بثته الشبكات التلفزيونية إن «يوليا سكريبال خرجت الآن من المستشفى». وأضافت «هذه ليست نهاية علاجها لكنها مرحلة مهمة»، موضحة أن المرأة البالغة من العمر 33 عاماً طلبت احترام حياتها الخاصة.

وأشارت المسؤولة إلى أن «والدها أيضاً يحرز تقدماً جيداً رغم أنه يتعافى بمزيد من البطء»، موضحة «نأمل أن يتمكن من الخروج من المستشفى في الوقت المناسب». لندن - أ.ف.ب

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon