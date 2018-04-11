ابنة سكريبال تغادر المستشفى

خرجت يوليا ابنة العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال من المستشفى بعد أكثر من شهر على نقلها وأبيها إلى العناية الفائقة لتسميمهما بواسطة مادة تصيب الأعصاب في مطلع مارس في سالزبري بالمملكة المتحدة.

وقالت مساعدة المدير العام لمستشفى سالزبري (جنوب غرب) كريستين بلانشار في إعلان بثته الشبكات التلفزيونية إن «يوليا سكريبال خرجت الآن من المستشفى». وأضافت «هذه ليست نهاية علاجها لكنها مرحلة مهمة»، موضحة أن المرأة البالغة من العمر 33 عاماً طلبت احترام حياتها الخاصة.

وأشارت المسؤولة إلى أن «والدها أيضاً يحرز تقدماً جيداً رغم أنه يتعافى بمزيد من البطء»، موضحة «نأمل أن يتمكن من الخروج من المستشفى في الوقت المناسب». لندن - أ.ف.ب