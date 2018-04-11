إجبار رئيس بلدية طهران على الاستقالة لاتهامه المحافظين بالفساد

أعلن مجلس بلدية طهران، أمس، عن استبدال رئيس البلدية المستقيل الإصلاحي محمد علي نجفي بنائبه، بعد تأكيدات من حلفائه أنه تلقى تهديدات بالاعتقال في حال لم يتقدم باستقالته.

وقال نجفي، الذي تسلّم رئاسة البلدية، بعد اكتساح الإصلاحيين الانتخابات البلدية في العاصمة الإيرانية في مايو الماضي، إنه يعاني مشكلات صحية لم يحددها تتطلب علاجاً طويلاً. لكن حلفاء له قالوا إنه استقال تحت الضغط، بعد أن اتهم أسلافه المحافظين في البلدية بالفساد.

وقال مرتضى الفيري، وهو عضو في المجلس ورئيس بلدية سابق، إن نجفي استدعي للتحقيق معه ليلةً واحدةً في مكتب المدعي العام. وأضاف الفيري، في فيديو على موقع «خبر أونلاين» الإصلاحي: «علمت أنه قد تم الاستماع إليه بطريقة غير مهذبة»، مضيفاً أنه قد تم إيقاظه من النوم للذهاب إلى التحقيق. وقال: «سمعت أنه قد تم تهديده بالاعتقال». وتعرض نجفي لانتقادات من المتشددين الشهر الماضي، بعد أن حضر عرضاً في مبنى البلدية خلال يوم المرأة الإيرانية (النسخة الإيرانية من عيد الأم) قدمت فيه تلميذات رقصة تقليدية.