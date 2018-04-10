لافروف للدبلوماسيين المطرودين: موسكو لن تذعن للتهديدات

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، الدبلوماسيين الذين طردتهم دول غربية بسبب قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، وقال لهم إن روسيا «لن تذعن مطلقاً للتهديدات».

وطردت الولايات المتحدة ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وغيرها من الدول أكثر من 150 دبلوماسياً روسياً عقب تسميم سكريبال وابنته يوليا في انجلترا في الرابع من مارس.

وقال لافروف للدبلوماسيين في موسكو «كما تعلمون، لقد قمنا بالرد المناسب بالطبع، ولن نذعن أبداً للتهديدات، لا يمكن لأحد أن يخاطب روسيا الاتحادية بمثل هذه اللهجة».

وشكر الدبلوماسيين على عملهم في الخارج مجدداً تأكيد موسكو الرسمي على أن الهجوم هو «استفزاز غير مسبوق» ضد روسيا.

وقال كونستانتين روغوزين الذي عمل في سفارة روسيا في واشنطن، إن السلطات الأميركية تصرفت مثل «تلاميذ المدارس» في هذه القضية.

وأضاف «لقد عاملنا الناس العاديون المحترمون في الولايات المتحدة بشكل جيد جداً، والأشخاص الذين في السلطة بعيدون عن الشعب».