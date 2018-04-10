احتجاجات في فرنسا على تشييد مطار

جرى نشر أكثر من ألفين من قوات الدرك الفرنسية، أمس، لإجلاء نشطاء معنيين بالبيئة احتلوا موقع مطار كان قد تم التخطيط منذ سنوات لتشييده في غرب البلاد.

وقال نيكول كلاين، حاكم منطقة بايي دو لا لوار، إن أحد المتظاهرين اعتقل بعدما تردد أنه ألقى قنبلة حارقة على الشرطة.

وقال رئيس الدرك، ريشارد ليزوري، إن أحد الجنود أصيب بإصابات طفيفة عندما أصابت مادة شبه متوهجة خوذته.

وفي يناير، ألغى رئيس الوزراء إدوارد فيليب انشاء المطار المخطط له في نوتردام دي لوند، القريب من مدينة نانت وهو ما كان مقترحاً في البداية في ستينيات القرن الماضي.