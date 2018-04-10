بكين ترفض ضغوط واشنطن وتعتبر التفاوض مستحيلاً

كثفت الصين هجماتها على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين بشأن التهديد بفرض رسوم جمركية تقدر بمليارات الدولارات، وقالت إن واشنطن تتحمل المسؤولية في تلك الخلافات التجارية وكررت أن من المستحيل التفاوض في ظل «الظروف الراهنة».

وجاءت تلك التصريحات بعد أن توقع ترامب الأحد أن تزيل الصين حواجزها التجارية وعبر عن تفاؤله بشأن إمكانية توصل الجانبين إلى تسوية عبر المحادثات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ للصحفيين في إفادة صحفية روتينية «في ظل الظروف الراهنة، لا يمكن حتى للجانبين أن يجريا محادثات بشأن تلك المسائل».

وقال قنغ «الولايات المتحدة تلوح مهددة بالعقوبات فيما تقول في ذات الوقت إنها مستعدة لمحادثات. لا أعرف على من تمثل الولايات المتحدة هذا المشهد». وأضاف إن الخلافات التجارية «هي استفزاز كامل من الولايات المتحدة».

وقال تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصيني أمس خلال منتدى بواو الآسيوي في إقليم هاينان جنوبي البلاد إن بلاده لا ترغب في خوض حرب تجارية لكنها لا تخشاها.

وتهدف الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بالتهديد بفرض رسوم جمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار إلى إجبار بكين على معالجة ما تصفه واشنطن بسرقة متأصلة للملكية الفكرية الأميركية ونقل إجباري للتكنولوجيا من شركات أميركية.

وتقول الصين بدورها إن واشنطن هي المعتدية وإنها تروج للحماية التجارية عالمياً، على الرغم من أن شركاء تجاريين للصين شكوا لسنوات من إساءة استغلال بكين لقواعد منظمة التجارة العالمية ومن قيامها بممارسة سياسات صناعية غير عادلة تُبقي الشركات الأجنبية بعيداً عن قطاعات أساسية بهدف خلق شركات محلية كبرى.

وفي تغريدة عبر تويتر كتبها أمس قال ترامب إن الصين تفرض رسوماً جمركية نسبتها 25 بالمئة على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة فيما لا تخضع واردات السيارات من الصين إلا إلى رسوم نسبتها 2.5 بالمئة.

وأضاف ترامب في التغريدة «هل يبدو ذلك كتجارة حرة أو عادلة. لا.. يبدو كتجارة غبية».

وقال بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض لشؤون التجارة في مقال للرأي نشرته صحيفة فايننشال تايمز أمس الاثنين «رد فعل الصين على دفاع ترامب المشروع عن الوطن الأميركي كان جدار الإنكار العظيم.. على الرغم من الأدلة الدامغة على سلوك بكين غير المشروع والذي يتسم بالحماية التجارية».

وينفي مسؤولون صينيون تلك الاتهامات وردوا خلال ساعات من إعلان ترامب للتهديد الأول باقتراح رسوم جمركية مكافئة. ودفعت الخطوة ترامب للتهديد برسوم جمركية أخرى على بضائع صينية تقدر قيمتها بمئة مليار دولار. ولم تدخل التهديدات الأحدث حيز التنفيذ الفعلي بعد.

ونقل بيان أصدره مجلس الدولة الصيني عن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قوله إن نشوب حرب تجارية بسبب إجراءات أحادية الجانب لن يضر بالمصالح الثنائية فحسب ولكن أيضاً بالمصالح المشتركة في العالم.

وحثت شركات تكنولوجيا أميركية بارزة أمس إدارة ترامب على استخدام الضغط وليس الرسوم العقابية على الصين.

وفي خطاب إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، قال مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات إنه يدعم التحقيقات في سوء استغلال بكين للملكية الفكرية. غير أنه «عوضاً عن الرسوم، نحن نشجع بقوة الإدارة على بناء ائتلاف يمكنه تحدي الصين في منظمة التجارة العالمية وخارجها»، جاء ذلك في خطاب من مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات ومن بين أعضائه شركات أبل وأمازون وفيسبوك.

وجاء في الخطاب من رئيس مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات دين جارفيلد: «الرسوم لا تجدي نفعاً. إنها تزيد التكاليف على المستهلك الأميركي وتضر بالاقتصاد الأميركي وتكبح نمو الوظائف وهي سلبية حتماً بسبب آثارها الاقتصادية السلبية والتداعيات السياسية».

وحث الإدارة على «حشد ائتلاف من الحلفاء يسافر للصين للتفاوض بشأن علاقة تجارية متزنة ونزيهة وتبادلية».