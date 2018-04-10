إضراب مطارات ألمانية يدفع شركة لوفتهانزا لإلغاء 800 رحلة

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة «لوفتهانزا» أنها ستلغي «أكثر من 800 رحلة» اليوم (الثلاثاء)، بعد إعلان عمال وموظفي القطاع العام في ألمانيا إضراباً تحذيرياً للمطالبة بزيادة رواتبهم، ما سيتسبب بتعطيل العمل في مطارات رئيسية مثل مطار فرانكفورت.

وقالت الشركة في بيان «نظراً لإضراب (الثلاثاء) فإن لوفتهانزا مضطرة لإلغاء 800 رحلة من أصل 1600 مقررة، منها 58 رحلة طويلة»، مضيفة أن حوالي 90 ألف راكب سوف يتأثرون بهذا الإلغاء.

وقالت لوفتهانزا إن الخدمات ستعود إلى طبيعتها، يوم غدٍ (الأربعاء)، بعد انتهاء الإضراب الذي سيشمل الطواقم الأرضية وعمال مطافئ المطار الذين سيوقفون العمل بين الساعتين الخامسة صباحاً والسادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وحذّر مطار فرانكفورت الذي يعدّ الأكبر في ألمانيا في بيان على موقعه الإلكتروني من «تأخيرات ملحوظة وإلغاءات» ستؤثر على العديد من شركات الطيران، وطلبت من المسافرين مراجعة شركاتهم للتأكد ان كانت رحلاتهم ملغاة أم لا.