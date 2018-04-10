مقتل 30 شخصاً معظمهم أطفال بتدهور حافلة في الهند

قتل ما لا يقل عن 30 شخصاً بينهم 27 طفلاً، أمس، في شمال الهند، عندما تدهورت حافلة في واد سحيق في منطقة الهيمالايا، وفق ما أفادت الشرطة.

وتدهورت الحافلة التي كانت تنقل طلاباً في ولاية هيمشال براديش وتحطمت في أحد الوديان قرب نوربور، على بعد 325 كيلومتراً من شيملا عاصمة الولاية.

وقال مسؤول محلي في الشرطة «تدهورت الحافلة في ممر ضيق عمقه 60 متراً ما أدى إلى مقتل 27 تلميذاً وأستاذين والسائق».

وتراوح أعمار معظم التلاميذ الذين كانوا على متن الحافلة بين 10 و12 عاماً، وهم يتلقون تعليمهم في مدرسة محلية في المنطقة. وتم نقل 12 منهم إلى المستشفى معظمهم في حالة حرجة.

وأظهرت لقطات للحادث أطفالاً مصابين ينقلون إما على حمالات وإما يحملهم أشخاص والدماء تنزف منهم.

من جهتها، أعلنت حكومة الولاية عن تعويض بقيمة 500 ألف روبية (7,700 دولار) لكل عائلة فقيد.