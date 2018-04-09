مقتل شخص وإصابة 5 بحريق في برج ترامب

قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون بينهم أربعة رجال إطفاء بجروح، جرّاء حريق كبير اندلع في الطبقة الخمسين من برج ترامب في نيويورك مساء السبت، حسب ما قالت الشرطة وخدمة الإطفاء في المدينة. وأوضحت إدارة الإطفاء في نيويورك أنّ «الحريق كان صعبًا جدًا» لناحية التعامل معه. وأضافت أنّ رجال الإطفاء الأربعة أصيبوا بجروح «لا تهدّد حياتهم»، مشيرة إلى أن الحريق تمت السيطرة عليه.

وقالت شرطة نيويورك إنّ القتيل يبلغ 67 من العمر. وبدأ الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب في وسط مانهاتن حوالي الساعة السادسة مساء. وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُستخدم مقرّاً لمؤسسة ترامب، بينما كان السياح يلتقطون صورًا للحريق. وقال ترامب لاحقاً إنّ الحريق تم إخماده، شاكرًا لرجال الإطفاء «عملهم العظيم».