مضطرب نفسياً يدهس حشداً في ألمانيا ويقتل ثلاثة

قتل ثلاثة أشخاص عندما صدمت عربة مقهى ومطعماً في مدينة مونستر الألمانية قبل أن ينتحر سائقها بإطلاق النار على نفسه، في حين ذكرت وسائل إعلام أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الرجل الذي دهس حشداً في مدينة مونستر وقتل ثلاثة أشخاص قبل أن ينتحر هو ألماني، يبلغ من العمر 49 عاماً، ويعاني من مشكلات نفسية.

وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي طاولات وكراسي متناثرة على الرصيف خارج مطعم وسط المدينة التي تشتهر بمبانيها القديمة. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المهاجم هو ألماني يبلغ من العمر 49 عاماً ويعاني من مشكلات نفسية.

وأفادت قناة التلفزيون العامة «زي دي اف» أن السائق حاول الانتحار «قبيل» دهس المارة، بينما ذكرت صحيفة «سودويتشي تسايتونغ» أن السلطات ليس لديها عناصر تشير إلى وقوع اعتداء.

وأصيب 20 شخصاً على الأقل حالة ستة منهم خطيرة، بحسب الشرطة، بينما ذكرت تقارير الإعلام ان السائق قام بفعلته في عربة توصيل بضائع.

وذكرت الناطقة باسم الشرطة فانيسا ارليت أن سائق الشاحنة «أطلق النار على نفسه». وأضافت أنه «صدم بعربته العديد من شرفات المقاهي والمطاعم في ساحة كبيرة وسط المدينة».

وذكر الناطق باسم الشرطة أنه «من المبكر جداً» وصف الحادث بأنه هجوم متعمد. وأظهرت صور بثها التلفزيون الألماني عربات الشرطة والإطفاء تحتشد حول شارع في وسط المدينة البالغ عدد سكانها 300 ألف نسمة. وانتشرت الشرطة المسلحة، ودعا المسؤولون السكان إلى تجنب وسط المدينة للسماح للمحققين القيام بعملهم. يذكر أن برلين شهدت عملية دهس بواسطة شاحنة استهدفت سوقاً لعيد الميلاد في ديسمبر 2016 قتل خلاله 12 شخصاً وتبنى تنظيم داعش المسؤولية عنه. وقتلت الشرطة الإيطالية مرتكب الاعتداء التونسي أنيس العامري قرب ميلانو بعد أربعة أيام.