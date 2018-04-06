موسكو: العقوبات الأميركية الجديدة "تستهدف الشعب الروسي"



اعتبرت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الجمعة أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على شخصيات روسية نافذة وشركات تجارية "تستهدف الشعب الروسي".

وأفادت السفارة في بيان على صفحتها في موقع "فيسبوك" "قيل لنا إن هذه الاجراءات لا تستهدف الشعب الروسي، لكنها كذلك" في الواقع، معتبرة أن العقوبات تشكل "ضربة جديدة للعلاقات الروسية الأميركية".

إلى ذلك قال البيت الأبيض إن الاستعدادات لعقد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لن تتأثر بالعقوبات الواسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم الجمعة على مسؤولين ورجال أعمال روس.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن المسؤولين الأميركيين سيواصلون العمل من أجل اجتماع مع بوتين في وقت ما.

وأضافت في بيان صحفي "مثلما قال الرئيس، فهو يريد إقامة علاقات طيبة مع روسيا لكن ذلك سيتوقف على بعض التصرفات من جانب الروس".