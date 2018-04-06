روسيا للندن: أنتم تلعبون بالنار

قال المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الخميس، إنه أخبر نظراءه البريطانيين بأنهم "يلعبون بالنار"، وأضاف أنهم "سيأسفون لما يقومون به".

وأدلى الدبلوماسي الروسي بتصريحاته في جلسة انعقدت بمجلس الأمن، بطلب من روسيا، لأجل مناقشة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، في مارس الماضي في بريطانيا.

وأضاف نيبينزيا أن بريطانيا تخشى من مشاركة روسيا في التحقيق، وأضاف "لا أحد يمكن أن يؤكد من المسؤول عن الهجوم على سكريبال وابنته".

واتهم المتحدث البريطانيين بعرض "قصص ملفقة"، وقال إن من المرجح أن تكون بريطانيا قد مارست "ابتزازا مع الدول التي طردت دبلوماسيين روس."

واعتبر أن لندن "سممت" علاقات موسكو مع دول أخرى، مشيرا إلى أن البريطانيين ضخموا البيانات التي حصلوا عليها.

من جهتها، قالت المندوبة البريطانية: نحن نتعامل مع القضية وفقا للالتزامات والأعراف الدولية.

وقال المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الخميس، إنه أخبر نظراءه البريطانيين بأنهم "يلعبون بالنار"، وأضاف أنهم "سيأسفون لما يقومون به".

وأدلى الدبلوماسي الروسي بتصريحاته في جلسة انعقدت بمجلس الأمن، بطلب من روسيا، لأجل مناقشة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، في مارس الماضي في بريطانيا.

وأضاف نيبينزيا أن بريطانيا تخشى من مشاركة روسيا في التحقيق، وأضاف "لا أحد يمكن أن يؤكد من المسؤول عن الهجوم على سكريبال وابنته".

واتهم المتحدث البريطانيين بعرض "قصص ملفقة"، وقال إن من المرجح أن تكون بريطانيا قد مارست "ابتزازا مع الدول التي طردت دبلوماسيين روس."

واعتبر أن لندن "سممت" علاقات موسكو مع دول أخرى، مشيرا إلى أن البريطانيين ضخموا البيانات التي حصلوا عليها.

من جهتها، قالت المندوبة البريطانية: نحن نتعامل مع القضية وفقا للالتزامات والأعراف الدولية.