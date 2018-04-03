ترامب يعتزم نشر الجيش على الحدود مع المكسيك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه ينوي نشر الجيش الاميركي على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي سيشكل في رأيه "خطوة كبيرة".

وقال ترامب خلال اجتماعه بقادة دول البلطيق "سنقوم بحماية حدودنا بواسطة جيشنا"، معتبرا ان سلفه باراك اوباما "قام بتغييرات ادت بكل بساطة الى عدم وجود الحدود".

وعبر ترامب عن غضبه ازاء المكسيك لأنها سمحت لنحو 1500 متظاهر من أميركا الوسطى بالسير نحو الحدود مع الولايات المتحدة.

وعلى غرار السنوات الخمس الماضية، سار هؤلاء من ولاية تشياباس في جنوب المكسيك إلى الحدود الأميركية حيث يأمل كثيرون في التقدم بطلب للحصول على اللجوء.

وبتشجيع من وسائل الإعلام اليمينية، اعتبر ترامب أن هذه "القافلة" بمثابة دليل على الحاجة إلى جدار حدودي.

وقال في هذا السياق "إذا وصلت إلى حدودنا، فإن قوانيننا ضعيفة ومثيرة للشفقة (...) كأنه لا يوجد لدينا حدود".

وأضاف "نحن بحاجة إلى جدار على الحدود يمتد على مسافة 700-800 ميل".