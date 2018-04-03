أبي يؤدّي اليمين رئيساً لوزراء إثيوبيا ويتعهّد بإصلاحات

أدى رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أبي أحمد، اليمين أمام البرلمان، أمس، بتفويض لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية تهدف جزئياً لنزع فتيل التوترات العرقية في ولاية أوروميا، التي ينحدر منها الجنرال المتقاعد.

وتسلم أبي في جلسة برلمانية منصبه رسميا من رئيس الوزراء السابق هايلي ميريام ديسالين الذي استقال بطريقة مفاجئة في فبراير الماضي بعد عامين من الاحتجاجات التي قادها الأورومو ضد الحكومة. وقال أبي بعد أداء اليمين الدستورية: «الإثيوبيون الذين يعيشون في الخارج والذين يعيشون هنا، يجب أن نصفح عن بعضنا البعض من أعماق قلوبنا». وقبل إلقاء خطابه تبادل أبي نسخة من الدستور وعناقاً مع هايلي ميريام الذي استقال أيضا من كل مناصبه القيادية في الحزب، وقال أبي: «مع هذا الانتقال السلمي اليوم نفتح فصلاً جديداً، إنّه يوم تاريخي، وضعنا اليوم ينطوي على فرص وتهديدات».