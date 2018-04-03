هزة أرضية غربي إيران

ضربت هزة أرضية جديدة صباح أمس، مدينة سربل ذهاب التابعة لمحافظة كرمنشاه غربي إيران، حيث بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» نقلاً عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة السابعة و33 دقيقة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض. ولم ترد أي تقارير بوقوع أضرار جراء الهزة الأرضية الجديدة.

وكان زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر ضرب سربل ذهاب، في المنطقة المتاخمة للحدود مع العراق، بعد ظهر أول من أمس، حيث أعلن رئيس مركز خدمات الطوارئ في دائرة الطب العدلي بالمحافظة، صائب مدرسي، ارتفاع عدد مصابي الزلزال إلى 54 شخصاً.