إعصار في فيجي يتسبب بمقتل ٤ أشخاص

قال أحد مسؤولي إدارة الكوارث في فيجي، أمس، إن السيول التي تسبب فيها إعصار مداري اجتاح البلاد مطلع هذا الأسبوع، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وفقدان شخص يعتقد أنه غرق. وتسبب الإعصار خوسيه، وهو عاصفة من الدرجة الأولى، صاحبتها أمطار غزيرة، في تدفق سيول على بلدة با الواقعة على فيتي ليفو، كبرى الجزر في شمال غربي فيجي.

وأكّد مدير المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي، أناري ليوينيكيلا، إنه جرى انتشال أربع جثث، وتستبعد السلطات نجاة الشخص المفقود، مضيفاً: «سيصبح عدد القتلى خمسة، عندما نعثر على جثة المفقود». ولفت إلى أنّ 1873 شخصاً انتقلوا إلى 35 مركز إيواء، لن يكون بوسعهم العودة إلى منازلهم حتى اكتمال عمليات رش البعوض.