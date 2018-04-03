إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل اليونان

أعلنت السلطات اليونانية عن إنقاذ عشرات المهاجرين الذين بعثوا نداء استغاثة بينما كانوا قبالة سواحل جزيرة ساموس الواقعة شرقي بحر إيجة، موضحة أن زورقهم تم سحبه إلى اليابسة.

وقال خفر السواحل اليوناني الاثنين إن الزورق الذي كان يقل 58 شخصا، رصد إلى الشمال من ساموس وسط أمواج عاتية وتم سحبه إلى الجزيرة بواسطة سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس».

إلى ذلك، قدمت المفوضية الأوروبية 180 مليون يورو إضافية لليونان كمساعدات طارئة لتحسين اندماج المهاجرين في المجتمع اليوناني. وستخصّص الأموال لأماكن إيواء المهاجرين وطالبي اللجوء في المناطق العمرانية، وفق ما أعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع بين المفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدز ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في أثينا.