إسرائيل والأمم المتحدة تتفقان على ترحيل مهاجرين أفارقة

أعلنت إسرائيل التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لإعادة توطين نحو 16 ألف طالب لجوء من الأفارقة في دول غربية، ما يوقف خطة الدولة لترحيل الآلاف قسرياً.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، في بيان، إن إسرائيل ستوفر وضعاً رسمياً لطالبي اللجوء الباقين، والذين تفيد السجلات الحكومية بأنّ عددهم نحو 16 ألف شخص. وينهي الاتفاق المعلن، الذي سيستمر طوال خمسة أعوام، عقداً من عدم اليقين لمعظم طالبي اللجوء في إسرائيل، حيث تضغط الحكومة بشكل متزايد على المهاجرين لمغادرة البلاد عبر الاحتجاز واستقطاعات الأجور. وقال نتنياهو إنّ ألمانيا وكندا وإيطاليا من بين الدول التي من الممكن أن يتم إرسال طالبي اللجوء إليها.