وفاة ويني زوجة مانديلا عن 81 عاماً

توفيت ويني مانديلا الناشطة المناهضة للفصل العنصري والزوجة السابقة لرئيس جنوب افريقيا الراحل نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 81 عاما، حسبما أعلنت عائلتها اليوم الاثنين.

وذكرت عائلة مانديلا في بيان: "إننا نعلن للشعب بحزب عميق أن السيدة ويني ماديكيزيلا مانديلا توفيت في مستشفى نيتكير ميلبارك في جوهانسبرغ".

وأضاف البيان: "لقد كرست معظم حياتها من أجل قضية الشعب، ولهذا كانت معروفة على نطاق واسع بأنها أم الأمة".

ولدت ويني في عام 1936 في إقليم كيب الشرقي، الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم ترانسكاي، وكانت تعمل في مجال الخدمات الاجتماعية حينما التقت في الخمسينيات بمانديلا، واستمر زواجهما 38 عاما، ولكنهما ظلا مفترقين لما يقارب 30 عاماً بسبب الحكم على مانديلا بالسجن.

وظلت ويني تحمل اسم مانديلا، كما بقيت على علاقة به، بالرغم من انفصالهما لمدة عامين بعد إطلاق سراحه، ثم طلاقهما في عام 1996.