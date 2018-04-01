بالفيديو.. سيارة تتسبب في انهيار مبنى وتقتل 10 أشخاص في الهند

التهم حريق هائل، أمس، مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة الحديدة، غربي اليمن، وأتلف كل ما فيها من مواد غذائية إغاثية، كما اندلع حريق مماثل في ميناء الاصطياد في الحديدة غربي اليمن،