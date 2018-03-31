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الكشف عن هوية أول جندي بريطاني يقتل بسوريا

المصدر:
  • سكاي نيوز
التاريخ:
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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، "السبت"، أن الجندي البريطاني الذي قُتل في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في سوريا هو الرقيب مات تونرو من فوج المظلات.

ويعد تونرو أول جندي بريطاني يُقتل خلال الحرب الدائرة في سوريا ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

وأوردت الوزارة في بيان "تونرو، من الكتيبة الثالثة التابعة لفوج المظلات، قُتل بشكل مأساوي خلال تأديته عمله في الشرق الأوسط في التاسع والعشرين من مارس 2018".

وكان الجندي البالغ من العمر 33 عاماً ملحقا على القوات الأميركية التي تنفذ عمليات ضد تنظيم داعش. وقتلت القنبلة جنديا أميركيا آخر إلى جانب تونرو.

 

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