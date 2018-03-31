ترامب: نتائج المفاوضات مع بيونغيانغ تحدد اتفاق التبادل الحر مع سيئول

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنّه سيعلق إنجاز الاتفاق التجاري الجديد مع كوريا الجنوبية، بانتظار نتائج المفاوضات مع بيونغ يانغ، وقال في خطاب تناول البنى التحتية في ولاية أوهايو:

قد أقوم بتأخيره حتى التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية، هل تعرفون لماذا؟ لأنه مكسب كبير جداً، ولم يوضح سبب ربط الاتفاقية التجارية بالمفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب: نحقق فعلاً تقدماً جيداً مع كوريا الشمالية وسنرى ما سيحدث، هناك تهدئة واضحة أليس كذلك؟ إذا جرت الأمور بشكل سيئ، فسنغادر المفاوضات أو سنكون راضين، كوريا الجنوبية كانت رائعة، لكننا سننتظر قليلاً بشأن هذا الاتفاق لنرى ما سيحدث.

ترحيب

في الأثناء، رحّب وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، أمس، بالاستئناف المقرر للتدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن التدريب السنوي المقرر أن يبدأ غداً، سيزيد الضغط على كوريا الشمالية لتتخلى عن برنامج الأسلحة النووية، وأضاف: بحسب ما فهمناه فإن التدريبات ستكون بنفس حجمها في السنوات السابقة، وستلعب دوراً مهماً في دفع كوريا الشمالية للاستجابة على نحو ملائم.

قضية

إلى ذلك، طلبت أسر المواطنين اليابانيين، الذين اختطفتهم كوريا الشمالية قبل عقود، من رئيس الوزراء شينزو آبي، أمس، حض الرئيس الأميركي، على المساعدة في القضية خلال اجتماعه المقرر مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون. وطلبت الأسر من آبي إقناع ترامب ببحث قضية الاختطاف مع كيم، خلال اجتماع القمة المتوقع بينهما بحلول أواخر مايو المقبل.

ومن المرجّح أن يتوجه آبي إلى واشنطن في منتصف أبريل المقبل لبحث الملف الكوري الشمالي مع ترامب قبل القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وقال شيجيو ايزوكا، الذي يقود مجموعة تمثل أسر المختطفين: إنها فرصة كبيرة حقاً، إذا ضيعنا تلك الفرصة، فسيكون ذلك مروعاً، نود منك أن تجعل كل الاجتماعات المقبلة تقود إلى عودة المختطفين.