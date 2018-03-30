أوامر باعتقال 70 جندياً في تركيا

أصدر ممثلو الادعاء في تركيا أوامر باعتقال 70 جندياً، أمس، بشأن صلات مزعومة بالداعية فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأفادت الوكالة بأن المعتقلين جنود في الخدمة، ودهمت الشرطة منازل في 38 إقليماً مختلفاً. وتُلقي الحكومة باللائمة على غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، وتحتجز السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص في السجون بسبب صلاتهم المزعومة بغولن، في حين أن أكثر من 150 ألف شخص خسروا وظائفهم، وينفي الداعية الاتهامات الموجهة إليه.وبعد 20 شهراً من الانقلاب، ما زالت السلطات التركية تعلن عن عمليات احتجاز يومية لأشخاص يُزعم أنهم يتبعون غولن.وفرضت الحكومة حالة الطوارئ بعد الانقلاب الفاشل، ومَدّتها حتى 19 أبريل المقبل.