موسكو ستغلق القنصلية الأميركية في سان بطرسبرغ

بفارق كبير عن منافسيه، فاز فلاديمير بوتين بمنصب الرئاسة في روسيا، في حدث تجاوز الاهتمام به حدود البلاد، بعد أن أصبح حديث وسائل الإعلام الأجنبية وعلى رأسها الأوروبية والأميركية.