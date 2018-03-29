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موسكو ستغلق القنصلية الأميركية في سان بطرسبرغ

المصدر:
  • سكاي نيوز
التاريخ:
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قالت وسائل إعلام روسية إن موسكو ستغلق القنصلية الأميركية في سان بطرسبرغ.

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