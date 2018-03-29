قالت وسائل إعلام روسية إن موسكو ستغلق القنصلية الأميركية في سان بطرسبرغ.
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يستضيف برنامج "نصيحة لايف " اليوم الأربعاء الخبير التقني في مجال الهواتف الذكية والتطبيقات وأمن المعلومات دانيال خياط في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
تعتبر السمنة من الأمراض المنتشرة بكثرة في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وتعتمد بالدرجة الأولى على النظام الغذائي
أوجد المشرع شراء مدة الخدمة الاعتبارية بهدف تحسين المعاش التقاعدي قبل انتهاء الخدمة، إذ يحق للمرأة شراء 10 سنوات مدة
مشهد متكرر لم يعد غريباً علينا في كل مكان، فقد تجد طفلًا بعمر الـ 3 سنوات متشبثاً بجهاز «التابليت» أو «الموبايل» للعب
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل قرعة كأس دبي
قالت الشرطة الفرنسية إن رجلاً حاول دهس عسكريين بسيارته شمالي شرق فرنسا دون أن يتمكن من إيقاع إصابات
قالت وسائل إعلام روسية إن موسكو ستغلق القنصلية الأميركية في سان بطرسبرغ.
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قُتل 68 شخصا داخل المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا بشمال فنزويلا جراء "حريق" بحسب ما أعلن النائب العام،
ذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون بشأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
قدمت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودهما لتخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن، نحو مليار دولار أميركي،
تحيط الشكوك بالمستقبل السياسي لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، على خلفية فضيحة المتورطة فيها زوجته آكي آبي، مع اعتراف وزير المالية تارو آسو، أخيراً،
اتهمت وزارة الخارجية الروسية، أمس، الحكومة البريطانية بتنفيذ هجوم بسلاح كيماوي ضد الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا.
بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع مساعدات إنسانية على سكان منطقة كرش في محافظة لحج، بعد يوم واحد على تحريرها من ميليشيات الحوثي الإيرانية،
بفارق كبير عن منافسيه، فاز فلاديمير بوتين بمنصب الرئاسة في روسيا، في حدث تجاوز الاهتمام به حدود البلاد، بعد أن أصبح حديث وسائل الإعلام الأجنبية وعلى رأسها الأوروبية والأميركية.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتطلع للقائه، مما يشير إلى أن المحادثات
أسدل المصريون الستار على انتخابات الرئاسة بعد ثلاثة أيام من الإقبال الكثيف على مراكز الاقتراع، وسط أجواء الفرح والرقص على الأغاني الوطنية والشعبية أمام الكثير من اللجان الانتخابية،
يواصل وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي مشاركته لليوم الخامس على التوالي بوفد برئاسة علي جاسم أحمد عضو المجلس ورئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعات الجمعية 138 للاتحاد البرلماني..
في القرن التاسع الميلادي كَتبَ العالِم والباحث العربي يعقوب بن إسحاق الكندي الكثير من المؤلفات الموسيقية، ليصبح المدون الأول
هزاع سعيد علي الحبسي شاب إماراتي متعدد المواهب اشتهر اسمه على قنوات التواصل الاجتماعي بعدما جذب آلاف المتابعين بفيديوهات وصور تحبس الأنفاس..
في اكتشاف قد يغير الطريقة التي نفكر بها في تطور أدمغتنا، عثر العلماء على أدمغة وأنسجة عصبية بعمر نصف بليون سنة لـ 15 من أسلاف عناكب وحشرات العصر الحديث في صخور متجمدة بجرينلاند.
العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة مرض التصلب الجاني الضموري ALS يتراوح من حوالي ثلاث إلى عشر سنوات ، ولكن العالم الفيزيائي ستيفن هوكينج الذي ودع العالم أمس عاش مع المرض لأكثر من خمسة عقود.
يمكن القول إن «جيثرون» الهولندية قرية من نسج الخيال، فهي بلا طرق مرصوفة، ويلزم الانتقال فيها استخدام القوارب المائية. وللمهتمين فإن الزائر للقرية،