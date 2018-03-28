احتجاجات في أسبانيا على اعتقال الرئيس السابق لكاتالونيا

تدخلت الشرطة الأسبانية أمس، لإعادة فتح الطريق السريع بين فرنسا وأسبانيا الذي أغلق ناشطون مؤيدون لاستقلال كاتالونيا الجانب الأسباني منه، احتجاجاً على اعتقال الرئيس السابق للإقليم كارليس بوتشيمون في ألمانيا. وفي نقل مباشر، عرض التلفزيون الكاتالوني «تي في3» مشاهد تظهر شرطة مكافحة الشغب الكاتالونية تحاصر المتظاهرين الذين تجمعوا في الطريق السريع (ايه بي7) قرب الحدود الفرنسية وتسحبهم واحداً تلو الآخر.

وإضافة إلى طريق «ايه بي7» السريع، أوقف المحتجون حركة السير في محيط لييدا غربا على طريق «ايه-2» السريع الرابط بين كاتالونيا وسرقسطة. واحتل متظاهرون كذلك الطريق الرابط بين كاتالونيا وساحل جنوب شرق أسبانيا، في حين تم إغلاق المنفذين الرئيسيين إلى برشلونة من الشمال والجنوب لفترة وجيزة في الصباح.