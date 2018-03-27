64 قتيلاً إثر حريق بمركز تسوق في سيبيريا

لقي 64 شخصاً معظمهم من الأطفال حتفهم في حريق مدمر اندلع في مركز تسوق مكتظ في مدينة كيميروفو الصناعية في سيبيريا الغربية، بحسب ما أفاد مسؤولون فيما لا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن الجثث بين الأنقاض المحترقة.

وبث التلفزيون الروسي صوراً لدخان كثيف أسود ينبعث من النوافذ ويرتفع فوق سطح هذا المبنى الضخم بعد أكثر من ست ساعات على اندلاعه.

وكان عدد كبير من الأشخاص يؤمون المركز التجاري الذي يضم قاعدة ساونا ودور سينما ومطاعم وقاعة بولينغ. وقدرت الأضرار الناجمة عن الحريق بأكثر من 3 مليارات روبل (42،6 مليون يورو).

وصرح وزير خدمات الطوارئ فلاديمير بوشكوف للتلفزيون الروسي «للأسف قتل 64 شخصاً بسبب الحريق». وأضاف أن هذا هو العدد النهائي ويشمل ستة أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أن سقف المركز التجاري انهار في قاعتي سينما بسبب الحريق الذي اندلع.

وصرح شهود عيان للتلفزيون الروسي أن بعض زوار المركز لم يسمعوا أصوات صفارات الإنذار أو أنهم لم يأخذوها على محمل الجد، وأن النار انتشرت بسرعة كبيرة ما أدى إلى انفصال العديد من الأطفال عن ذويهم.