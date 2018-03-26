تفجير انتحاري يهز محيط مبنى البرلمان الصومالي

أعلنت الشرطة الصومالية أن انتحارياً في سيارة ملغومة فجّر نفسه عند نقطة تفتيش قرب البرلمان ووزارة الداخلية في العاصمة الصومالية مقديشو أمس، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.وقال نور محمد الضابط بشرطة مقديشو إن القنبلة انفجرت عند نقطة تفتيش سايديكا المحاطة بإجراءات أمنية مشددة.

وقال عبد القادر عبد الرحمن، مدير خدمة (أمين) للإسعاف، إن شخصاً قُتل كما أصيب آخر، فيما أفاد آخرون بمقتل 4.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الاعتداء. وتشن الحركة المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة تفجيرات وهجمات أخرى بشكل متكرر في مقديشو في حملة تهدف إلى إسقاط الحكومة الاتحادية.

يأتي هذا بعد يوم من إصابة مدنييْن على الأقل في انفجار قنبلة يدوية في مقديشو الليلة قبل الماضية، في أحدث سلسلة من الحوادث في المدينة، طبقاً لما ذكرته «إذاعة شبيلي» المحلية.

وقال شهود عيان إن مسلحين ألقوا قنبلة يدوية، مستهدفين مركز شرطة بمنطقة ياكشيد، ما أسفر عن إصابة امرأتين بعد أن أصابت القنبلة منزلاً مجاوراً، ونقلت المرأتان المصابتان إلى المستشفى للعلاج.

ووصلت قوات الأمن إلى موقع الانفجار، بحثاً عن الجناة، الذين فروا إلى مكان غير معروف. وقُتل ما لا يقل عن 14 شخصاً عندما فجّرت حركة الشباب قنبلة خارج فندق مزدحم بمقديشو الخميس الماضي.