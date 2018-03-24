أميركا تعاقب إيران على قرصنة معلوماتية

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، أنها فرضت عقوبات على 10 إيرانيين وشركة إيرانية بتهمة القيام بحملة سرقة معلوماتية لصالح النظام الإيراني.

طالت مئات الجامعات الأميركية والدولية وعشرات الشركات وقطاعات من الحكومة الأميركية. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الأشخاص العشرة مرتبطون بمؤسسة مبنا الإيرانية، وهم متهمون بسرقة الملكية الفكرية وبيانات مهمة لمئات الجامعات في أميركا ودول أخرى وكذلك شركة إعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن الهجوم الإلكتروني تمخض عن سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية وحقوق الملكية الفكرية. وأضافت أن الهجوم استهدف 144 جامعة أميركية و176 جامعة في 21 دولة أجنبية.