ترامب يوقّع مشروع قانون للإنفاق بـ 1.3 تريليون دولار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس، إنه وقّع مشروع قانون ضخم للإنفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار وافق عليه الكونغرس، لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر المقبل.

وجاء توقيع القانون بعد ساعات من تهديد ترامب باستخدام الفيتو الرئاسي ضد المشروع الذي يتضمن زيادات كبيرة في الإنفاق العسكري وغير الدفاعي.

وكان ترامب قد لوّح في قوت سابق أمس بعدم المصادقة على القانون، بحجة أنه لا يشمل تسوية بشأن الهجرة. وكتب ترامب في تغريدة عبر «تويتر»:

أدرس استخدام فيتو على قانون النفقات لأنّ أكثر من 800 ألف شخص من المستفيدين من برنامج داكا تخلى عنهم الديمقراطيون تماماً ولم يذكروا حتى في القانون، والجدار الحدودي الذي نحتاج إليه بشدة لضمان دفاعنا الوطني لم يحظ بتمويل كامل.

ويشكّل التهديد تناقضاً مع إعلان البيت الأبيض قبل يوم أنّ ترامب سيوقع مشروع القانون. وينهي التوقيع معركة طويلة للكونغرس من أجل تمويل الوكالات الاتحادية منذ الخريف الماضي، ويسمح للمشرعين الآن بالتركيز على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجري في نوفمبر المقبل.