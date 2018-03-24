مارتن فيتشكارا رئيساً للبيرو

أقسم نائب رئيس البيرو مارتن فيتشكارا اليمين الدستورية، أمس، أمام البرلمان ليصبح رئيساً للبلاد بعد استقالة بدرو بابلو كوتشينسكي. وقام رئيس البرلمان بإلباس فيتشكارا الوشاح الرئاسي.

ويبلغ الرئيس الجديد الخامسة والخمسين من العمر، وهو مهندس لا علاقة له بأي من الأحزاب السياسية التقليدية في البلاد.

وقال أمام النواب: «سنركز كل جهودنا في إطار مكافحة الفساد، وستكون الشفافية حجر الأساس في ولايتي».

وكان النواب وافقوا قبلاً على استقالة كوتشينسكي المتهم بإخفاء علاقاته مع الشركة العملاقة البرازيلية اوديبرشت، في إطار فضيحة فساد طالت عدداً من السياسيين في دول أميركا اللاتينية. وكان كوتشينسكي، المصرفي السابق في وول ستريت، والبالغ التاسعة والسبعين من العمر، قدم استقالته الأربعاء الماضي.