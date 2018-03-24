تركيا تلاحق 155 شخصاً للاشتباه في صلتهم بغولن

قالت الشرطة ووسائل إعلام، إن السلطات التركية بدأت، أمس، عملية لضبط 155 يشتبه بأنهم من أتباع فتح الله غولن.

وتتهم أنقرة غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في يوليو عام 2016 وهو ما ينفيه غولن. ومنذ المحاولة الفاشلة ألقت السلطات القبض على آلاف ممن يشتبه بأنهم من أنصاره وفصلت الآلاف من وظائفهم.

وقالت شرطة اسطنبول، إن العملية الجديدة تشمل أوامر ضبط 55 موظفاً في 13 إقليماً يعملون بدار نشر تطبع كتب غولن. وقالت وكالة الأناضول للأنباء، إن أوامر صدرت بالقبض على 38 من رجال الشرطة السابقين في ستة أقاليم متهمين بالانتماء لشبكة غولن.

مشيرة إلى أنّه جرى اعتقال 24 شخصاً. وقالت الوكالة إنّ الشرطة استهدفت كذلك 62 مسؤولاً تنفيذياً في خمس نقابات عمالية في عملية ثالثة شملت سبعة أقاليم. وتتبع هذه النقابات العمالية اتحاداً للنقابات تم وقف أنشطته للاشتباه في صلته بشبكة غولن.