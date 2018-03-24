اليابان تعيد تشغيل مفاعل نووي

استؤنف عمل مفاعل نووي في جنوب غرب اليابان، أمس، للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، وفقاً لما ذكرته الشركة المشغلة للمفاعل رغم المعارضة المحلية المستمرة.

وذكر رئيس شركة كيوشو للطاقة الكهربائية ميشياكي أريو في بيان، أنه تم استئناف العمل في المفاعل النووي رقم 3 في محطة جينكاي النووية بمقاطعة ساجا بجزيرة كيوشو.

وأضاف إن الشركة بدأت في سحب قضبان التحكم في الوحدة، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها مهمة بغرض استئناف عمل المفاعل النووي، الذي أغلق في ديسمبر 2010 لإجراء فحص دوري، قبل ثلاثة أشهر من الكارثة النووية في محطة فوكوشيما دايتشي النووية. وكانت مجموعة من السكان المحليين قد أقامت دعاوى قضائية لمنع عمل محطة جينكاي، حتى قبل الحادث النووي في فوكوشيما.

وعادت اعتباراً من أول من أمس، أربعة مفاعلات نووية من أصل 42 مفاعلاً عاملاً في اليابان إلى الخدمة. وكانت الكهرباء التي يتم توليدها من المحطات النووية تمثل حوالي 30 في المئة من إنتاج البلاد قبل حادث فوكوشيما.وأعادت شركة كانساي الكتريك باور الأسبوع الماضي تشغيل المفاعل النووي الثالث في محطة أوي للطاقة النووية على ساحل بحر اليابان، على بعد 400 كيلومتر غرب طوكيو.