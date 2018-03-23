أميركا تفرض عقوبات على شركة و10 أشخاص إيرانيين جدد

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها فرضت عقوبات على 10 إيرانيين وشركة إيرانية بتهمة القيام بـ"حملة سرقة معلوماتية" لصالح النظام الإيراني، طالت مئات الجامعات الأميركية والدولية وعشرات الشركات وقطاعات من الحكومة الأميركية.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الأشخاص العشرة مرتبطون بمؤسسة "مبنا" الإيرانية، وهم متهمون بـ"سرقة الملكية الفكرية وبيانات هامة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك شركة إعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية".

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن الهجوم الإلكتروني تمخض عن سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية وحقوق الملكية الفكرية.

وأضافت أن الهجوم استهدف 144 جامعة أميركية و176 جامعة في 21 دولة أجنبية.