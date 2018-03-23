رئيس الوزراء الفرنسي: "الوضع خطير" في عملية احتجاز الرهائن

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب للصحفيين اليوم الجمعة إن واقعة احتجاز رهائن المستمرة في بلدة تريب بجنوب غرب البلاد "عمل إرهابي" فيما يبدو.

وقال فيليب خلال زيارة لمولوز "احتجاز الرهائن مستمر. العملية لم تنته... كل المعلومات التي لدينا حتى الآن تقودنا للاعتقاد أن هذا سيكون عملا إرهابيا".

وأضاف أن أحد أفراد الشرطة أصيب لكن حياته ليست في خطر.

وقال تلفزيون (بي.إف.إم) إن محتجز الرهائن بايع تنظيم داعش.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بمقتل شخصين في عملية احتجاز الرهائن. فيما، نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية قولها إن شرطيا أصيب بجروح جراء إطلاق نار في جنوب فرنسا، الجمعة. وقالت المصادر إن الشرطي أصيب في إطلاق نار ثان، بعد الأول الذي وقع داخل سوبرماركت.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي الى أن "الوضع خطير" في عملية احتجاز الرهائن.

وقالت وسائل إعلام إن عدد المحتجزين في المتجر الفرنسي جنوب البلاد 8 أشخاص.

كما أفادت السلطات القضائية الفرنسية بأن محتجز الرهائن في جنوب فرنسا يقول إنه ينتمي لداعش.

وقال رئيس بلدية تريب في جنوب فرنسا لمحطة تلفزيون إن هناك ضحيتين (وليس قتيلين) في عملية احتجاز الرهائن

وأضاف، في تغريدة منشورة على حساب الداخلية الفرنسية على تويتر "الأولوية الآن هي لعمل قوات الشرطة والإنقاذ"، داعيا إلى عدم بث الشائعات.