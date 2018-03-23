إيطاليا: غريللو .. الفكاهي الذي زلزل عالم السياسة في روما

تصدرت حركة «خمس نجوم» الشعبوية عناوين الصحف منذ الأيام الأولى للحملة الانتخابية، واستطاعت من خلال حملتها محكمة التنظيم أن تظهر تعاظم قبولها في صفوف جمهور الناخبين الذي مل الأحزاب التقليدية ووعودها التي لم تتحقق على مدى العقود السبعة من تاريخ الجمهورية الإيطالية.

وعلى الرغم من حرصه على البقاء في الظل خلال الحملة الانتخابية، كما تعهد، إلا أن مؤسس الحركة، الفكاهي التلفزيوني جوزيبه غريللو، الشهير بلقب «بيبه»، بقي على الدوام الرجل الأقوى والعقل المدبر الذي يضع الخطط الاستراتيجية من وراء الكواليس، وصولاً إلى الانتصار التاريخي الأخير.

المسارح الإيطالية

ولد غريللو قبل 69 عاماً في مدينة جنوا عاصمة مقاطعة ليغوريا (شمال غرب)، ولمع نجمه منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي كأحد أبرز الفكاهيين في التلفزيون الحكومي وفي المسارح الإيطالية الشعبية، فنال شهرة واسعة في إيطاليا من خلال سخريته اللاذعة التي طالت العيوب الاجتماعية وفساد الطبقة السياسية الحاكمة آنذاك والقوى المرتبطة معها لاسيما المصارف والصناعيين.

وفي منتصف التسعينيات، شرع في جولات في أنحاء البلاد في استعراضات حية في الساحات والحدائق يتواصل فيها مع الجمهور، كانت تتضمن ترويجاً لأفكار حماية البيئة والشركات متعددة الجنسيات، والتي كان قد بدأ يتبناها متأثراً بصعود مد حزب الخضر في إيطاليا وأوروبا الغربية.

العصيان المدني

لكن الزعيم السياسي المستقبلي لم يقترب من عالم السياسة إلا في عام 2005 حينما دشن مدونته التي حملت اسمه، وأصبحت خلال أشهر قليلة واحدة من المنصات الإلكترونية الأكثر زيارة في العالم، بفضل ما كانت تتضمنه من مبادرات للعصيان المدني والاحتجاج على الأوضاع السياسية والاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد.

وعلى عكس العديد من ممتهني السياسة في إيطاليا، أقرغريللو بإمكانات وسائل الإعلام الجديدة مثل تويتر وفيسبوك منذ البداية، فكان أول ظهور سياسي له في بولونيا (شمال شرق) في عام 2007، من خلال تجمع حاشد استقطب عشرات الآلاف من المواطنين الساخطين على أداء الاحزاب التقليدية، بدعوة من مدونته «بيبه غريللو».

وفي أعقاب نجاح التظاهرة، تداعى مؤيدوه إلى تشكيل «لجان شعبية» تمخضت عنها في عام 2009، حركة «خمس نجوم» في صورتها الراهنة، لتكون البديل السياسي لسائر التشكيلات الجامدة التي عرفتها إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

التأثير الساحر

ولم ينجح الزعيم الشعبوي في اقتناص الناخبين من جمهور يسار الوسط وحسب، بل وفي معسكر يمين الوسط وزعيمه المثير للجدل، رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، أيضاً.

وهذا يعود على الأرجح إلى التأثير الساحر في نفوس الشباب المصاب بخيبة الأمل والعاطلين عن العمل، لشعاراته المناهضة للمهاجرين غير الشرعيين والإتحاد الأوروبي، وما يسميه «الديمقراطية المباشرة» أي التواصل مع المواطنين دون الحاجة للبرلمان، والعودة عن اليورو، وحماية البيئة.

قد تقود هذه العناصر إلى تفسير اجتياز حركة خمس نجوم الامتحان الانتخابي الأول على المستوى القومي في الانتخابات التشريعية لعام 2013، حين دخلت إلى البرلمان للمرة الأولى، وكان نوابها وشيوخها يمثلون نسبة 25% من الأعضاء، ثم فوز سياسيتين بارزتين مقربتين من غريللو في الانتخابات الإدارية لعام 2016 هما فيرجينيا راجي وزميلتها كيارا أبيندينو، الأولى بمنصب عمدة روما والثانية بمنصب عمدة تورينو.

يجمع المراقبون على أن الفكاهي السابق قد استطاع أن يحدث زلزالاً سياسياً في إيطاليا، بأفكار مبتكرة وبقوة شعبوية جامحة، لكن أسئلة كثيرة تبقى مطروحة حول مدى تماسك حركته على المدى الطويل، وقدرته على الصمود في ظل غياب النقد الذاتي داخل «خمس نجوم»، وقابلية تطابق الشعارات المثالية مع ضرورات السياسة والحكم.