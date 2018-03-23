بريطانيا تطلب دعم أوروبا في مواجهة روسيا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها ستبلغ قادة الاتحاد الأوروبي بأن روسيا تشكل تهديداً للتكتل بأكمله وليس بريطانيا فحسب في أعقاب محاولة اغتيال جاسوس روسي في إنجلترا، في وقت قال دبلوماسيون إن ماي ستطلب دعما أوروبيا في مواجهة شبكات التجسس الروسية.

وقالت لدى وصولها إلى مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور قمة للاتحاد: نفذت روسيا هجوما وقحا ومتهورا ضد المملكة المتحدة. وأضافت إنه من الواضح أن التهديد الروسي لا يحترم الحدود وأن ما حدث (في مدينة) سالزبري كان في إطار نمط من الاعتداء الروسي على أوروبا وجيرانها، وفق رويترز.

وفي السياق ذاته، كشف دبلوماسيون عن سعي لندن للحصول على مساعدة من دول أوروبية أخرى لاتخاذ تحركات ضد شبكات التجسس الروسية التي ربما تعد هجمات مماثلة للهجوم بغاز أعصاب ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال مطلع مارس الجاري.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي «تقول بريطانيا إن هناك شبكات تنظم أمورا مثل سالزبري وهذه الشبكات موجودة عبر حدودنا وسيكون من مصلحتنا ملاحقتها معا». وأضاف «يتحدثون بالفعل مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل ثنائي وستبلغ ماي قادة الاتحاد بالمزيد».

وشدد دبلوماسيون على أن ماي لا تسعى لاستصدار استراتيجية رسمية أو فورية من الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بكفاءة مشتركة بشأن تبادل المعلومات مما يعني أن مثل هذه التحركات ستتم بشكل مباشر مع حكومات أخرى، لكنها ستضغط على قادة التكتل لإلقاء اللوم على موسكو بشكل مباشر. بروكسل - وكالات