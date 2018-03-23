مقاطعة إعلامية للبرلمان الروسي بسبب تحرّش جنسي

أعلنت وسائل إعلام روسية أنها ستتوقف عن إرسال مراسلين لتغطية الغرفة الأولى في البرلمان الروسي، بعد أن برأت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما ليونيد سلوتسكي، من مزاعم بالتحرش الجنسي.ووفقا لأسوشيتد برس، فقد نشرت 3 صحفيات شهادات مفصلة عن تصرف سلوتسكي بشكل غير لائق تجاههن في السنوات الماضية.

وفي وقت سابق من مارس، اتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سلوتسكي بأنه تحرش بها جنسياً قبل نحو 5 سنوات، مشيرة في تصريحات بعد استجوابها بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي ضد النائب، إلى أنه عندما تحرش بها في ذلك الوقت، لم تكن شخصية معروفة.

وروت تفاصيل الواقعة قائلة إنهما كانا بمطعم في سان بطرسبورغ «وبدأ بقول أشياء لم أستسغها بالمرة». واجتمعت لجنة أخلاقيات البرلمان الروسي (الدوما) الثلاثاء الماضي ولم تجد «أي مخالفات» في سلوك سلوتسكي، ما تسبب في غضب بالأوساط الإعلامية. وأعلنت محطة إيكو موسكفي الإذاعية أول من أمس، أنها ستتوقف عن إرسال مراسلين إلى الدوما لأنها ترى أنها غير آمنة.