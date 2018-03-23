ترامب يفرض 50 مليار دولار رسوماً عقابية على السلع الصينية

أعلن البيت الأبيض، أمس، اعتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية بقيمة 50 مليار دولار، بسبب ما وصفه مستشارو ترامب التجاريون بالممارسات التجارية غير العادلة من جانب الصين.

وجاء الإعلان في أعقاب 7 أشهر من التحقيقات التي أمر بها ترامب في العام الماضي، بشأن الممارسات التجارية الصينية، بما في ذلك إجبار الشركات الأميركية على القبول بحصة الأقلية في الشركات العاملة في الصين. وقال إيفرت آيسنستات، نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، إن الرسوم ستشمل مجموعة واسعة من الواردات الأميركية من الصين.

وتستهدف الحد من المكاسب التي تجنيها الشركات الصينية نتيجة ممارساتها التجارية غير العادلة، فيما قال بيتر نافارو، كبير المستشارين التجاريين للرئيس ترامب، إن القيود المفروضة على ملكية الأجانب للشركات الصينية تجبر الشركات الأميركية على نقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية، التي تساعد هذه الشركات على منافسة الشركات الأميركية فيما بعد.

وأضاف، في تصريحات للصحافيين، أن هذه الرسوم التي سيتم الانتهاء منها خلال 60 يوماً ستساعد أميركا على «الدفاع استراتيجياً عن نفسها» في مواجهة «العدوان الاقتصادي» للصين. وقال الرئيس الأميركي إنه طلب من الصين أن تخفض الفائض التجاري على الفور بمقدار 100 مليار دولار.