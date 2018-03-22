لندن تتهم موسكو بنشر «أكاذيب» في قضية تسميم الجاسوس

قالت السفارة البريطانية في موسكو أمس إن روسيا فشلت في تقديم أجوبة تفسر وجهة نظر موسكو في تسميم الجاسوس الروسي السابق خلال اجتماع في وزارة الخارجية الروسية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وأكدت السفارة عبر «تويتر»، أنه لم يتم الحصول على أي تفسير مقبول يوضّح سبب استخدام غاز أعصاب تنتجه روسيا على الأراضي البريطانية. وبدلاً من تقديم أجوبة تواصل روسيا نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن توقيت الهجوم بغاز للأعصاب ذي استخدامات عسكرية على جاسوس روسي سابق في جنوب انجلترا كان مرتبطاً على الأرجح بانتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.