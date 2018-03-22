الإمارات: مشكلاتنا مع إيران النووي وتدخّلاتها بالمنطقة و«الباليستية»

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن إيران وسياساتها الخارجية التوسعية قضية كبرى في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك 3 مشكلات رئيسية بالنسبة لإيران، وهي: الاتفاق النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والتدخل في الشؤون العربية.

وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في جلسة حوارية حول العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند والأزمات في الشرق الأوسط، بالعاصمة الهندية نيودلهي أمس، إن هناك ضرورة لفهم النظام العالمي، مضيفاً أنه «من الواضح أن الولايات المتحدة لاعب مهم في الشرق الأوسط، إلا أنها ليست اللاعب الوحيد». وأشار إلى أن المنطقة تواجه 6 أو 7 أزمات في الوقت نفسه، مشدداً على أن قضايا الأمن والاستقرار أصبحت شديدة الأهمية في الوقت الحالي.

كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مكافحة التطرف والإرهاب هي قضية كبيرة أخرى، وإحدى المناطق التي ترى فيها الإمارات العلاقة مع الهند في نمو وتطور، مضيفاً: «لم نعد نشعر أننا وحدنا، ونشعر أننا في محور هذه القضية». وفيما يخص إيران، قال معالي الوزير قرقاش إن إيران وسياساتها الخارجية التوسعية قضية كبرى في المنطقة.

مشدداً على ضرورة مراقبة الوضع داخلها بسبب تضارب ما يريده الشعب الإيراني مع ممارسات النظام. وشرح أن هناك 3 مشكلات رئيسية بالنسبة لإيران، وهي: الاتفاق النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والتدخل في الشؤون العربية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: «لدينا تحفظات جادة حول نظرة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما للاتفاق النووي الإيراني، لأننا رأينا أن الاتفاق ساذج منذ البداية، هذا نظام يدعي التدين، وهو اليوم يقوم بالكذب بشأن برنامج صواريخه الباليستية».