ترامب: الحرس الثوري يسرق شعبه لتمويل الإرهاب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الحرس الثوري الإيراني «جيش عدائي يسرق الشعب الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج». وجاءت تصريحات ترامب خلال رسالته للشعب الإيراني للتهنئة بعيد نوروز.

وقال ترامب: «أتمنى عيد نوروز جميلاً ومباركاً للملايين في أنحاء العالم الذين يحتفلون ببدء الربيع». ولكنه أضاف أن الشعب الإيراني يثقل كاهله «حكام يخدمون أنفسهم بدلاً من خدمة الشعب». وأضاف ترامب أن الحرس الثوري الإيراني أنفق أكثر من 16 مليار دولار لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد ولدعم المسلحين والإرهابيين في سوريا والعراق واليمن.

واتهم ترامب الحرس الثوري أيضاً بإفقار الشعب الإيراني وقمع حرياته المدنية.

يشار إلى أنه في يناير الماضي وجه ترامب تحذيراً لقادة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015. وقال إن على الدول الأوروبية أن توافق على إصلاح العيوب البالغة في الاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه في عهد سلفه بارك أوباما.

ويهدف الاتفاق إلى فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات التجارية والاقتصادية عن البلاد. وقالت إيران إنه إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، فإنها ستتوقف عن الالتزام بشروطه، بينما دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران لضلوعها في الحرب الأهلية في سوريا ولبرنامجها للصواريخ الباليستية.