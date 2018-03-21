انفجار طرد مفخخ جديد في تكساس

أصيب موظف بجروح من جراء انفجار طرد مفخخ في وقت مبكر من صباح أمس في مركز توزيع لشركة فيديكس في شيرتز بمنطقة سان انطونيو، بعد يومين على انفجار طرد مفخخ آخر في أوستن، عاصمة الولاية الأميركية، كما ذكرت وسائل الإعلام.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) أن الطرد كان مرسلاً إلى أوستن.

وأعلنت شرطة تكساس أنها تقوم بعمليات بحث وتحر عن مشتبه بأنه يضع هذه القنابل. وقد أصيب رجلان بجروح الأحد لدى انفجار طرد مفخخ في أوستن، هو الهجوم الرابع في هذه المدينة منذ بداية الشهر. وأسفرت الهجومات الثلاثة السابقة عن قتيلين وعدد كبير من الجرحى.

بدورها، ذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن موجة تفجيرات في أوستن عاصمة ولاية تكساس لا صلة معروفة لها بالإرهاب.

وقالت في تغريدة على تويتر «نحن ملتزمون بتقديم مرتكبي تلك الجرائم الخسيسة للعدالة. لا يوجد رابط واضح بالإرهاب في هذا التوقيت».

على صعيد آخر، نقلت قناة (إيه.بي.سي7) الإخبارية عن قائد شرطة محلي قوله إن بلاغات وردت بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية ماريلاند أمس، مضيفاً أنه أمكن احتواء الأمر. ووقع إطلاق النار في مدرسة جريت ميلز الثانوية ولم يتضح إن كانت هناك إصابات.