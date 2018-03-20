بوتين: لا نسعى وراء سباق تسلّح ونريد حل الخلافات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ليست لديها رغبة في سباق جديد للتسلح وستفعل كل ما بوسعها لحل الخلافات مع الدول الأخرى لكن مع الدفاع عن مصالحها الوطنية.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع منافسيه الذين تفوق عليهم في انتخابات الرئاسة أن موسكو تريد إقامة حوار بناء مع شركائها الدوليين لكن يجب أن تكون لديهم الرغبة نفسها كما أن عليهم احترام روسيا.

وفي سياق آخر، أكد بوتين أن بلاده ستخفض إنقافها العسكري. وقال «لدينا خطط لخفض إنفاقنا على الدفاع خلال العام الجاري والمقبل. ولكن ذلك لن يؤدي إلى أي خفض في قدرات بلادنا الدفاعية». وبمناسبة فوزه، بولاية رئاسية رابعة، وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لنظيره الروسي تمنياته بالنجاح في تحديث روسيا، كما دعاه إلى توضيح محاولة الاغتيال «غير المقبولة» للجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

كما أعرب ماكرون عن قلقه بشأن الحرب في سوريا، والتي لعبت فيها روسيا، حليفة النظام السوري، دوراً كبيراً، وذلك في البيان الذي اختيرت كلماته بدقة وابتعد عن تقديم التهنئة المباشرة لبوتين بإعادة انتخابه.

وجاء في البيان أن «ماكرون يقدم لروسيا وشعبها باسم فرنسا تمنياته بالنجاح في عملية التحديث السياسي والديمقراطي والاقتصادي في البلاد». وأضاف أن ماكرون «أكد التزامه بالحوار البناء بين روسيا وفرنسا وأوروبا. وعبر ماكرون عن قلقه الشديد إزاء الوضع في عفرين والغوطة الشرقية.

وقال البيان «بخصوص سوريا، عبر ماكرون عن قلقه الشديد إزاء الوضع في منطقة عفرين وكذلك في الغوطة الشرقية، ودعا روسيا إلى بذل أقصى جهودها لوقف المعارك والخسائر في صفوف المدنيين».