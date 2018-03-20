قتلى بتفجيرين منفصلين في أفغانستان

قتل خمسة أشخاص وجرح 19 آخرون جراء تفجيرين هزا منطقتين منفصلتين في أفغانستان. ولقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب عشرة آخرون بعد انفجار دراجة نارية مفخخة قرب تجمع سياسي في شرق أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤولون.

ووقع الانفجار لدى خروج مناصري قلب الدين حكمتيار، زعيم الحرب الأفغاني السابق والرئيس السابق للحكومة، من ملعب لكرة القدم في جلال اباد عاصمة ولاية نانغرهار، اقيم فيه التجمع.

وكان حكمتيار، الذي عاد العام الماضي إلى الشأن العام بعد توقيعه اتفاق سلام مثير للجدل مع الحكومة الأفغانية، حاضراً في التجمع لكن لم يتضح ما إذا كان الانفجار استهدفه أو استهدف مناصريه. وقال الناطق باسم حاكم الولاية عطاءالله خوغياني إنه تأكد مقتل أربعة أشخاص وجرح عشرة بينهم طفلان. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وتعتبر نانغرهار، التي تشهد مناطقها اضطرابات، معقلاً لتنظيم داعش، كما ينشط فيها مقاتلو طالبان.

وفي سياق متصل، أعلن عبدالحق والي زادة، وهو ناطق باسم شرطة هرات، أن شخصاً واحداً لقي حتفه جراء تفجير دراجة بخارية في منطقة شينداند بالإقليم. وأضاف والي زادة أن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا جراء التفجير الذي وقع في سوق منطقة شينداند.

ولقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم في حوادث منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول وإقليم غزني جنوب شرقي البلاد أول من أمس.