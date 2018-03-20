اتفاق أوروبي بريطاني على مرحلة انتقالية للانفصال

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس، إلى اتفاق على مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية 2020 بما يهيئ الطريق لتحقيق الانفصال البريطاني عن التكتل الأوروبي بسلاسة.

وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للصحفيين «توصلنا للاتفاق الانتقالي». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفقا على أن يتضمن الانسحاب «حلاً بديلاً» استثنائياً لتجنب أزمة الحدود مع أيرلندا. وأكد أن الجانبين اتفقا بالكامل على حقوق المواطنين والتسوية المالية غير أنه قال إن أيرلندا ما زالت تمثل مشكلة، مضيفاً «لم نصل إلى نهاية الطريق».

وقال ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالحكومة البريطانية، إن بلاده ستتمكن من إبرام اتفاقات تجارية جديدة خلال الفترة الانتقالية، وإن القواعد التجارية الحالية ستسري خلال تلك الفترة. بروكسل ـ رويترز