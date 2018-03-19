«آسيان» وأستراليا تحضّان بيونغيانغ على الانصياع لقرارات مجلس الأمن

عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا أمس عن «قلق عميق» من تصاعد التوتر بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية وحضت على نزع دائم للسلاح النووي.

وتمضي كوريا الشمالية في برامج تسلحها متحدية عقوبات يفرضها عليها مجلس الأمن وتفاخرت بخططها لتطوير قدرات صاروخية تمكنها من قصف الأراضي الأميركية.

وقالت «آسيان» وأستراليا في إعلان مشترك مستخدمتين الاسم الرسمي لكوريا الشمالية «نحض بقوة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الانصياع بالكامل وفوراً لالتزاماتها بموجب كل القرارات ذات الصلة التي أصدرها مجلس الأمن».

وأضاف الإعلان أن تطوير بيونغيانغ لأسلحة نووية وصواريخ باليستية «يهدد الأمن الإقليمي والعالمي» ودعا إلى «نزع كامل وقابل للتحقق منه ولا رجعة فيه للسلاح النووي».

وقال لي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة للصحافيين في سيدني بعد نشر بيان آسيان «نحن متفائلون بحذر من هذه التطورات».

وأضاف «الوضع في شبه الجزيرة الكورية يعد مسألة معقدة ستحتاج لوقت لحلها ونحن نأمل أن تسهم هذه الخطوات الأخيرة في التوصل إلى سلام وأمن دائمين».

على صعيد ذي صلة، ذكرت صحيفة «فيلت ام زونتاغ» في تقرير أن مسؤولاً كبيراً بوكالة المخابرات الخارجية الألمانية أبلغ أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي أن الصواريخ الكورية الشمالية يمكن تزويدها حالياً بأسلحة نووية وقد تصل إلى ألمانيا ووسط أوروبا.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن المشاركين في الإفادة إن أولي ديهل نائب مدير جهاز المخابرات الاتحادي أبلغ النواب خلال الاجتماع المغلق أن التقييم «مؤكد».

وفي الوقت نفسه قال ديهل إن الجهاز ينظر إلى المحادثات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية على أنها إشارة إيجابية.

في الأثناء، أعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كونغ - وا في مقابلة بثت أمس في الولايات المتحدة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون يدرس الوضع بعدما وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إجراء لقاء تاريخي معه.

وقالت الوزيرة لشبكة «سي بي اس» الأميركية: نعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي يدرس الوضع، مضيفة: إننا نمنحه الوقت الذي قد يحتاج إليه للإدلاء بموقف علني.

إلى ذلك، توجه دبلوماسي كوري شمالي كبير إلى فنلندا لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين وكوريين جنوبيين سابقين وذلك حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء وسط سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية قبل اجتماع قمة محتمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.