بوتين رئيساً لروسيا حتى 2024 بـ 74 % من الأصوات

أعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، لولاية رابعة بـ73,9 في المئة من الأصوات، وفق استطلاعات لدى الخروج من مراكز الاقتراع، أجراها معهد «فيتيسيوم» بعد إغلاق آخر هذه المراكز.

وحلّ مرشح الحزب الشيوعي بافيل غرودينين ثانياً بحصوله على 11,2 في المئة من الأصوات، متقدماً على القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (6,7 في المئة)، والصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية كزينيا سوبتشاك (2,5 في المئة). وبذلك، سيبقى بوتين رئيساً حتى عام 2024.

واعتبر بوتين، في كلمة أمام أنصاره، أن الفوز الساحق الذي حققه يُظهر الثقة والأمل لدى الشعب الروسي. وقال، أمام جمهور تجمّع في إحدى الساحات قرب الكرملين: «أرى في هذه النتيجة الثقة والأمل لدى شعبنا». وبشأن قضة تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، أعرب عن استعداده للعمل مع السلطات البريطانية. وقال إن بلاده لا تملك مثل هذه الأسلحة، في إشارة إلى غاز الأعصاب.

وأضاف: «لو كان ما استُخدم في بريطانيا غاز أعصاب عسكرياً، لأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا».

وشهدت الانتخابات إقبالاً كثيفاً من الناخبين على مراكز التصويت، وبلغت نسبة التصويت نحو 60 في المئة.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية، في بيان، أن نسبة مشاركة الناخبين بدت أعلى بشكل كبير في معظم المناطق مقارنة بانتخابات 2012 التي فاز فيها بوتين أيضاً.

وبرغم الإقبال الكثيف للناخبين، فإن منظمة غير حكومية ونشطاء في المعارضة الروسية تحدثوا عن عمليات تزوير. وقالت منظمة «غولوس» غير الحكومية لمراقبة الانتخابات، التي تنشر على الإنترنت قائمة بالمخالفات، إنها أحصت 1764 مخالفة.