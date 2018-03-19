بوتين يشكر الروس بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الروسية: "أنا عضو بفريقكم"

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، مساء أمس الأحد، أن الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين فاز بنسبة 75% من أصوات الناخبين.

وأضافت اللجنة أن تلك النتيجة جاءت بعد فرز 40% من بطاقات الاقتراع، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحسب اللجنة، جاء منافس بوتين، بافال جرودينين في المركز الثاني بـ 14% من الأصوات ثم فلاديمير جيرينوفسكي في المركز الثالث ب6.5%.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعيد انتخابه أمس الأحد لفترة رئاسة جديدة مدتها ستة أعوام الشكر للناخبين على دعمهم له وذلك في تجمع حاشد للاحتفال بالفوز قائلا إن روسيا أمامها مستقبل عظيم شريطة أن يظل شعبها متحدا.

وقال بوتين: "أنا عضو في فريقكم" وذلك في ساحة منزه خارج مبنى الكرملين بقليل أمام حشد من أنصاره الذين لوح الكثير منهم بالأعلام الروسية.

وقال بوتين في كلمة متلفزة: "لدينا فريق قوي مثل ذلك. قوي بالملايين. أشكركم"، مضيفا أن حكومته ستعمل على تحسين معيشة كل مواطن روسي.

وكان بوتين يتحدث من فوق منصة قبالة الميدان الأحمر في موسكو وأمام حشد من أنصاره. وقال إن نتيجة الانتخابات تمثل اعترافا بما تحقق من انجازات في السنوات القليلة الماضية رغم الأوضاع الصعبة.

وقبل أن يغادر المنصة هتف مع الحشد "روسيا..روسيا".

وأعيد انتخاب بوتين بأغلبية ساحقة في تمديد لحكمه لأكبر دولة في العالم من حيث المساحة لمدة ستة أعوام أخرى في وقت تتخذ فيه العلاقات مع الغرب مسارا معاديا.