إقالة المساعد السابق لـ«إف بي آي»

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن وزير العدل جيف سيشنز أقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) السابق أندرو ماكيب، الذي غادر منصبه في يناير الماضي، لكنه بقي في المؤسسة قبل يومين على تقاعده.

ويستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر الموظف الكبير. وقد انتقد علناً وزير العدل لأنه لم يطرده عندما كان يشغل منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالنيابة.

وفي تغريدة أعقبت الإقالة، قال ترامب: «أندرو ماكيب مطرود، يوم عظيم لرجال ونساء الإف بي آي الذين يعملون بجد - يوم عظيم للديمقراطية».

وأضاف كان جيمس كومي، المدير السابق لـ«إف بي آي» المتظاهر بالتهذيب رئيسه، وجعل ماكيب يبدو كالجبان. كان يعلم بالأكاذيب والفساد المنتشر في أعلى مستويات لـ«إف بي آي».

وردّ ماكيب بأنه ضحية حرب بين إدارة ترامب وبين «إف بي آي» والمجلس الخاص الذي يحقق في اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات.

وفي معرض إقالة ماكيب، قالت وزارة العدل إن تحقيقاً داخلياً أظهر أنه قدّم تصريحات إلى الإعلام دون أذن، ولم يكن صادقاً تماماً في العديد من المناسبات مع المفتش العام في الوزارة.